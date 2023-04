Ilary Blasi furibonda: "Non rubi a casa dei ladri", chi umilia in diretta tv

25 aprile 2023 a

Alta tensione a L'isola dei famosi, già nella seconda puntata in onda su Canale 5 e ovviamente condotta da Ilary Blasi. Il punto è che un naufrago ha imbrogliato per due volte quando ha acceso il fuoco per la sua Tribù. Il baro si è appreso essere Christopher Leoni, che è stato beccato dalla produzione in entrambi i casi.

Quando lo accendeva e lo spegneva qualcosa non tornava. Così, Ilary Blasi indagava: "Tutti noi qui in studio e a casa ci stiamo facendo delle domande e vorremmo anche delle risposte, sentite di cosa parlo". Insomma, come ha acceso il fuoco? E il modello brasiliano ha risposto: "Praticamente non mangiavamo per tre giorni e il cibo non bastava per campare". Ma, ovviamente, questa non può essere una spiegazione.

Così, la conduttrice lo ha infilzato: "Ora non la puntare sulla pietà... noi ti abbiamo sgamato perché non vieni a rubare a casa dei ladri. Poi l’hai riacceso, come hai fatto?". Christopher ha poi aggiunto di aver usato "la tecnica dell'esercito", parole troppo generiche a cui nessuno credeva. Men che meno la Blasi: "Tu fai parte dell'esercito?", gli ha chiesto.

E così, il modello brasiliano è stato costretto a confessare di aver imbrogliato in entrambi i casi. Come? Rubando della sabbia calda per aiutarsi ad accenderlo. E la Blasi ha picchiato durissimo: "Il pubblico vi guarda da casa e chiede onestà. A me questa storia non mi convince, io non mi fido. Mi rivolgo prima a Christopher, siccome questa è la seconda volta che trasgredisci le regole hai un punto in più nelle nomination. La prossima volta andrai dritto alle nomination. Siccome abbiamo tutti un dubbio la produzione spegnerà i fuochi di entrambe le squadre". Caso chiuso, fino alla prossima puntata.