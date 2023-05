Corrado Augias, la sparata sulla Meloni: "Aggressiva, con la vita che ha fatto"

03 maggio 2023 a

Corrado Augias non usa giri di parole e nel salotto di Giovanni Floris, a Di Martedì su La7, versa tutto il suo veleno su Giorgia Meloni e sul suo governo. Al centro del dibattito c'è il dl Lavoro varato dal governo il Primo Maggio e tutte le polemiche che sono scaturite dopo lo sbraitare dei sindacati. Landini infatti ha criticato il Cdm nel giorno della Festa dei Lavoratori, una sorta di gelosia mediatica che probabilmente gli si ritorcerà contro. Infatti la Meloni ha scelto di fare il Cdm proprio l'1 maggio per testimoniare la vicinanza del governo al mondo dei lavoratori e delle famiglie sempre più provate dall'inflazione.

Ma per Augias il focus della questione è la mancata conferenza stampa del premier. Infatti subito dopo il Cdm la Meloni ha diffuso sui social un video in cui illustra le misure che porteranno fino a 100 euro in più nelle tasche di chi lavora e ha rispettato la richiesta dei sindacati di non "bruciare" i comizi della "triplice". Ma Augias va all'attacco e si avventura in un'analisi piuttosto scivolosa della personalità della Meloni: "Punta sull'aggressività perché corrisponde alla vita che ha fatto".

Insomma per Augias la Meloni sarebbe aggressiva. E questo è solo l'antipasto. Poi l'affondo: "Meloni non fa, e non può fare, abbastanza per staccare la sua immagine dalla giovane neofascista. La sua forza politica sono i numeri, se fa quel passo perde una parte della sua forza. E dunque, con maggiore fatica controlla il governo". Infine l'immancabile fango su Fratelli d'Italia: "Quelli di Fratelli d'Italia faticano a passare dal ruolo di militanti a quello di governanti di un grande Paese democratico come l'Italia".