Mattino 5, prete in lacrime e Panicucci furiosa: Trevignano, l'ultima vergogna della veggente

Si parla ancora della presunta veggente Gisella Cardia. A ridosso della fantomatica apparizione della Madonna a Trevignano, Federica Panicucci manda sul posto il suo inviato Paolo Capresi e Don Patrizio. Accade durante la puntata di mercoledì 3 maggio di Mattino Cinque. Qui il prete non riesce a trattenere le lacrime: "Sono amareggiato… Sentire delle persone che stavano male e che si stanno dividendo per colpa di una persona fa male", confessa in riferimento a tutte quelle persone che si sarebbero rovinate la vita per seguire la presunta veggente.

A confermare il tutto, Capresi: "Abbiamo pianto tutti e due per quello che è successo stamattina. È stato emozionante. Una roba che ci ha colpito. Siamo stati male". "Ma addirittura? Cosa vi hanno raccontato? Cosa vi hanno detto? Addirittura?", chiede sconvolta la conduttrice di Canale 5.

Il sacerdote racconta anche che ad alcuni sarebbe stato consigliato di sospendere le cure mediche. A quel punto la presentatrice può proprio trattenersi: "Se così è, è grave. È gravissimo". E l'inviato purtroppo ammette: "Ci sono persone che non sono più in vita Federica. A loro è stato consigliato di cambiare le cure, di sospenderle". Un fatto gravissimo sul quale senz'altro ci saranno indagini.