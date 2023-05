Ranucci, Annunziata e Berlinguer? Le decisioni dei nuovi vertici Rai: sinistra... muta

15 maggio 2023 a

Sigfrido Ranucci può tirare un sospiro di sollievo. La sua trasmissione, Report, è stata riconfermata. A dirlo il nuovo amministratore delegato Roberto Sergio che ha annunciato, oltre alla trasmissione di Rai 3, la messa in onda senza variazioni di Cartabianca, Chi l'ha visto e Linea Verde. Il 3 marzo scorso il cda aveva limitato l'approvazione dei piani di produzione e trasmissione solo fino al 31 agosto 2023, in modo da lasciare le scelte agli amministratori entranti. Ora però è arrivato il via libera. Confermata anche Mezz'ora in più di Lucia Annunziata. Ridimensionate in un solo colpo le accuse della sinistra, che già parlava di "usurpazione" ed "occupazione" della Rai. Volti simbolo dell'area politica, infatti, restano esattamente dove già sono.

In totale sono così una decina i programmi riconfermati. Dopo quelli già citati, ci sono Fame d'amore che inizierà dal 13 ottobre, In mezz'ora e Che ci faccio qui. Per il day time, confermati I fatti vostri e Tv talk. Per i contenuti digitali, Ossi di seppia.

A festeggiare il "ritorno" di Report ci pensano subito gli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione di vigilanza Rai. "L'annuncio della conferma della trasmissione Report, guidata da Sigfrido Ranucci, per la prossima stagione è ovviamente un'ottima notizia. Il Movimento 5 Stelle si è mosso immediatamente per scongiurare qualsiasi ipotesi di chiusura o ridimensionamento di quella che è una punta di diamante dell'approfondimento Rai e del giornalismo investigativo in generale. Continueremo a vigilare affinché trasmissioni come Report, che interpretano in maniera così importante la mission del servizio pubblico, siano tutelate e garantite da ogni punto di vista, dal budget fino alla collocazione nel palinsesto. È questo il modo migliore per tutelare il pluralismo e l'indipendenza del servizio pubblico".