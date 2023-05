Sallusti travolge la sinistra: "Alluvione? Chi c'è sul banco degli imputati"

23 maggio 2023 a

a

a

Si parla dell'alluvione che ha devastato l'Emilia-Romagna a Quarta Repubblica. Tra gli ospiti di Nicola Porro nella puntata di lunedì 22 maggio su Rete 4 Alessandro Sallusti. Il direttore di Libero, per l'occasione, non le manda a dire agli pseudo attivisti per l'ambiente. "Sul banco degli imputati - tuona - ci sono gli ambientalisti che ci hanno fatto credere che l’ambiente va tutelato senza l’uomo". Ma non solo, perché Sallusti punta il dito anche contro le toghe. In particolare contro quel "filone di magistratura che tiene il bordone alle denunce ambientaliste".

"Vergognosi noi? Guarda in casa tua". Sallusti zittisce Giannini in diretta

Solo qualche giorno fa il giornalista ha dato una sonora lezione a Roberto Saviano. Il motivo? Sempre lo stesso. Lo scrittore ha attaccato il governo per quanto accaduto. E, come le solite prediche rosse, ha lasciato intendere che alla destra dell'ambiente frega ben poco. Nulla di più falso per Sallusti che ha ricordato: "Non risulta che le politiche della destra siano contrarie alla tutela dell’ambiente; secondo: Giorgia Meloni e i suoi hanno passato gli ultimi tredici anni della loro vita politica all’opposizione senza toccare palla, non solo sull’ambiente; terzo: il governo Meloni è in carica da sei mesi e se anche la premier la pensasse esattamente come Greta Thunberg non avrebbe avuto il tempo di fare alcunché".

"Saviano, lo stupidologo ossessionato". Alluvione, Sallusti lo smonta in 6 punti

Quarto - ha concluso - "la Regione Emilia Romagna è stata governata ininterrottamente prima dal Pci e poi dai suoi nipotini del Pd, quindi la responsabilità diretta della cura del territorio da quelle parti è interamente in capo alle sinistre che per altro hanno governato anche l’intero Paese negli ultimi dodici anni determinando pure le politiche ambientali".