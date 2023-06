Alessandra Ghisleri smonta Schlein: "'Mettetevi comodi'? Il vero problema"

01 giugno 2023 a

Dubbi sul futuro del Partito democratico arrivano anche da Alessandra Ghisleri. La sondaggista di Euromedia Research, ospite de L'Aria Che Tira, torna sulle parole della leader dem dopo la batosta alle urne. "Elly Schlein parla di una rivoluzione e di un cambiamento, il problema è che non dice quale cambiamento, dice di andare da una parte ma non dice come". La segretaria del Pd, infatti, ha detto che "il cambiamento non è un pranzo di gala. Mettetevi comodi, abbiamo un lavoro lungo da fare".

Parole che non convincono l'ospite di Myrta Merlino che, nella puntata di giovedì 1 giugno su La7, ricorda che "la gente ha dei problemi che riguardano più i diritto sociali che quelli civili. Prima viene il diritto alla scuola, alla casa, al lavoro, allo stipendio, parallelamente quelli civili. Ma senza lavoro, ad esempio, non vivi".

Poi, tornando sulle elezioni, la sondaggista ammette di aver analizzato i dati. Risultato? "Il partito di Elly Schlein ha lo zoccolo più duro più ampio, è quello più stabile". Ecco allora qual è il punto: "Non sono d'accordo, a differenza del centrodestra che si unisce con l'obiettivo di vincere. Quindi la gente li conosce, dal '92 ad oggi".