Al Bano Carrisi? "Patetico, andiamo avanti": ferocia pura, chi lo demolisce

Grande festa per gli 80 anni di Al Bano Carrisi, una grande festa andata in onda in televisione con 4 volte 20 , trasmissione-evento proposta su Canale 5. Un format che però non ha convinto del tutto, almeno gli addetti ai lavori: la risposta del pubblico a casa, in termini di share, è stata soddisfacente.

Ma come detto, critica divisa. Eppure anche tra i telespettatori c'è chi avuto da eccepire. Per esempio, sulle pagine della rivista specializzata Nuovo Tv, ecco il commento di un lettore che però non ha accolto nel modo migliore l'evento per celebrare la straordinaria carriera e i primi 80 anni del leone di Cellino San Marco. Al lettore non è piaciuto l'effetto-nostalgia, dunque ha scritto: "Ho trovato patetico 4 volte 20, il concerto su Canale Cinque per gli 80 anni di Al Bano. In tv si guarda solo al passato ormai, andiamo avanti". A firmare il duro paese era Rossana da Milano.

Il parere tagliente è stato ospitato nella pagina delle lettere curata da Alessandro Cecchi Paone, il quale ha risposto al commento della lettrice con queste parole: "Non si capisce se lei ce l’abbia con Al Bano e la sua musica o con la deriva nostalgica della tv generalista che critico da sempre. Siamo un paese anziano, il pubblico invecchia". Insomma, una risposta con la quale, almeno parzialmente, Cecchi Paone sembrava cogliere le obiezioni della lettrice così critica nei confronti di Al Bano.