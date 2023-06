Che tempo che fa, rispunta Luciana Littizzetto: poche ore fa... "incubo" infinito

05 giugno 2023 a

Ieri sera non è andato in onda Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 3: quella andata in onda domenica scorsa, il 28 maggio, è stata l'ultima puntata di questa stagione televisiva e anche l'ultima in Rai. Dopo l'addio alla tv di Stato, infatti, il conduttore traslocherà sul Nove insieme a Luciana Littizzetto e a tutta la sua squadra. Nonostante la mancanza del programma ieri su Rai 3, l'account Twitter del talk ha deciso di condividere alcuni momenti delle puntate precedenti.

"Visto che questa sera non può farlo Fabio Fazio, lo facciamo noi: 'È il momento della nostra stella, Lucianina Littizzetto! Con uno dei nostri momenti preferiti: i cognomi'": questo quanto scritto su Twitter a corredo di un filmato che mostra proprio uno dei monologhi della comica torinese. "Io ho fatto una selezione di italiani col cognome molto impegnativo - dice la Littizzetto nel video -. Sono un esempio grandissimo di resilienza. Sono qui in prima fila". Poi passa alle presentazioni: "Io ho conosciuto questa signora perché è la fioraia di piazza Vittorio a Torino e si chiama Troia Angela". E quest'ultima: "Dico sempre prima il cognome per vedere la reazione della gente". E tutti giù a ridere in studio.