Jasmine Cristallo, esplode l'ira a Otto e Mezzo: "Attacchi a Schlein? Non capisco!"

08 giugno 2023 a

Jasmine Cristallo balbetta e si innervosisce nello studio di Otto e Mezzo sotto i "colpi" di Lilli Gruber. La conduttrice chiede conto della nomina di Paolo Ciani alla vicepresidenza del gruppo Pd alla Camera. Ciani, al suo esordio, ha subito messo in chiaro di non avere la tessera del Pd rivendicando la sua appartenenza a Demos. Inoltre ha sottolineato la sua assoluta contrarietà all'invio delle armi all'Ucraina.

Parole pesanti che hanno scatenato qualche malumore nel partito. E così la Cristallo, ex sardina ora con la tessera del Pd, prova a giustificare la scelta della Schlein: "Io non capisco il perché di questa polemica, non lo capisco proprio. Ciani è un indipendente e di fatto lo era anche Elly Schlein che adesso è segretaria del Pd. Io non capisco davvero il motivo di questi attacchi", afferma la Cristallo che tradisce il suo nervosismo.

Poi arriva il siluro: "Forse si parla di questa scelta perché non è più vicecapogruppo il figlio di De Luca?". Infine sbotta: "C'è una attesa spasmodica dell'errore, va detto". Chiude il giro Alessandro De Angelis che affossa la Cristallo: "Non si parla bene solo dopo le vittorie e quando si perde si dice che c'è un assalto alla leader...". Cristallo colpita e affondata.