Veronica Gentili, quel servizio mai trasmesso: Mediaset, uno strano caso

Sarà Veronica Gentili a sostituire Belen Rodriguez al timone de Le Iene su Italia 1 a partire dalla prossima stagione televisiva, come emerso dalla presentazione dei palinsesti Mediaset. Adesso, però, spunta un aneddoto del passato che collega la conduttrice proprio al noto programma di Italia 1.

Ne scrive Massimo Galanto su TvBlog: "Era il 2013 e Veronica Gentili, che all’epoca veniva presentata come blogger e attrice e che frequentava la tv solo attraverso sporadiche ospitate a talk show, provò ad entrare nella squadra de Le Iene, in veste di inviata". A quanto pare la giornalista preparò un servizio che però non andò mai in onda. Ignoti i motivi, che eventualmente potremmo conoscere solo se e quando la conduttrice romperà il silenzio.

Tuttavia, da quel lontano 2013 di tempo ne è passato. E ora la Gentili si ritroverà addirittura al timone della trasmissione che, stando alle indiscrezioni, non avrebbe mandato in onda un suo servizio. Le cose, insomma, sono cambiate un bel po'. Nei giorni scorsi, inoltre, l'account de Le Iene le ha dato il benvenuto con un post sui social molto cordiale: "Diamo il benvenuto a Veronica Gentili che dal prossimo autunno sarà la nuova conduttrice de Le Iene con Max Angioni".