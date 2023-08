Paolo Sottocorona in ferie? Inquietante: come lo sostituiscono a La7

07 agosto 2023 a

"È stato degnamente sostituito": sorpresa questa mattina per i telespettatori di La7. A presentare le previsioni meteo dei prossimi giorni non c'era Paolo Sottocorona, meteorologo storico della rete di Urbano Cairo. "È andato meritatamente in vacanza", ha spiegato Flavia Fratello a Omnibus. Chi c'era dunque al suo posto? Ecco che "in video" si sente una voce maschile che parla di mappe e temperature attese. Un poco inquietante.

Anche se alla fine delle previsioni è rimasto lo spazio della foto proveniente direttamente dal "fan club di Sottocorona". Per quanto riguarda le previsioni, invece, grande attenzione all'anticiclone delle Azzorre, che nei prossimi giorni porterà il bel tempo mandando via sia le perturbazioni viste nell'ultimo periodo sia il caldo afoso ed estremo che ha avvolto l'Italia nelle scorse settimane.

In ogni caso, non sono esclusi del tutto temporali e rovesci locali. Facendo un focus sulla giornata di oggi, lunedì 7 agosto, le temperature arriveranno ai 30 gradi in città come Roma e Palermo, mentre nel resto del territorio sono attesi valori inferiori a questa soglia. Dunque per ora, prima che ritornino l'anticiclone africano e il caldo intenso nei giorni che precedono Ferragosto, l'Italia resta sotto la media stagionale e gode di un clima sereno e fresco allo stesso tempo.