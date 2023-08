Luciana Littizzetto, la rivelazione su Sabrina Ferilli: "Non ti saluta, in camerino..."

29 agosto 2023 a

Sabato 16 settembre Luciana Littizzetto farà parte della giuria di Tu sì que vales. Dopo l'addio alla Rai e l'arrivo sul Nove, la comica torinese affiancherà Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e Gerry Scotti. Proprio su questi ultimi due si è soffermata, lasciandosi andare a diverse indiscrezioni. Raggiunta dal settimanale Gente la Littizzetto non ha nascosto la propria simpatia sul conduttore e l'attrice.

"Gerry Scotti è Gerry Scotti: presentatore, mattatore da 40 anni - ha premesso -. Sul palco sa fare tutto, io a malapena mi reggo in piedi. E poi si commuove tantissimo, che ridere e si appassiona ai balenghi che entrano nella scuderia". Non da meno la Ferilli. "Sabrina è una matta, una matta dura. Fa schiantare dal ridere. Ha questa romanità esplosiva…Lei non ti saluta, apre la porta del tuo camerino ed emette il classico suono romano ‘Ao’ che vuol dire che è pronta per la comunicazione".

Ma la comica non si risparmia neppure su Zerbi, da lei definito un pungiball che sa incassare, si fa prendere in giro da tutti ed è leale e onesto. Insomma, ha concluso, "facciamo gli scemi e ci divertiamo tantissimo. Improvvisiamo tantissimo è tutta gente di talento a Tu si que vales".