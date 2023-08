Laura Tecce, "in pole position": una clamorosa promozione

31 agosto 2023 a

Progetti televisivi in vista per Laura Tecce? Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, la giornalista sarebbe in pole position per prendere il posto di Monica Giandotti su Rai 2. La Giandotti, infatti, dopo il siluramento da Agorà su Rai 3, avrebbe dovuto condurre Poster il sabato pomeriggio su Rai 2. Poi, però, come svelato da Davide Maggio, la trasmissione è definitivamente saltata. E ora quello spazio potrebbe essere occupato dalla Tecce con un nuovo programma.

"Se sei di destra in Rai...". Laura Tecce ritorno in tv e bomba sul Pd

L'ex conduttrice di Agorà pare fosse in corsa anche per il dopo Berlinguer, che si è trasferita su Rete 4. Quello spazio però è stato affidato poi a Nunzia De Girolamo. È probabile, quindi, che nel futuro della Giandotti ci sia Linea Notte su Rai 3. Secondo Candela, il direttore del Tg3 Mario Orfeo avrebbe deciso di puntare su di lei dopo l'addio al programma di Maurizio Mannoni.

Altra novità in tv - scrive sempre Candela sul portale di Roberto D'Agostino - è rappresentata dalla figura di Alessandro Barbero, che debutterà sulla rete di Urbano Cairo, La7, in prima serata lunedì 11 settembre. Il primo appuntamento del nuovo programma dello storico torinese avrà come titolo "Democrazia e Dittatura. In viaggio con Barbero".