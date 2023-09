Piccolotti travolta, "ah i sondaggi no?". Lady Fratoianni ammutolita dalla Gruber

Claudio Brigliadori 17 settembre 2023 a

a

a

Lilli Gruber si aspetta come prossimo passo da Giorgia Meloni «una crociata». Addirittura. Ed Elisabetta Piccolotti, combattiva deputata di Alleanza Verdi e Sinistra nota anche come Lady Fratoianni (e la moglie del collega nonché leader di Sinistra italiana) ci mette un attimo a evocare l’immagine della crisi di governo. E Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d’Italia in collegamento con Otto e mezzo, su La7, strabuzza gli occhi. Si parte con la profezia sulle Europee.

"Lo vedi solo tu". Bocchino travolge la Piccolotti, gelo a La7 | Video

La Gruber parla di “logoramento” all’interno della maggioranza ma Bocchino non si scompone: «Andiamo verso una elezione proporzionale per le europee quindi vien fuori l’identità più forte di ogni partito. L’onorevole Piccolotti sa benissimo come me che il centrosinistra è composto da quattro forze che stanno in gruppi diversi». «Ma non siamo divisi», protesta timidamente la deputata rossoverde, costretta però a convenire con Bocchino sul fatto che si tratti di pura e semplice competizione interna «per prendere quanti più voti possibili».

Tuttavia la Piccolotti non demorde: «Sono molte, molte settimane che non si registra nessuna dichiarazione ostile di Schlein contro Conte, Conte contro Schlein o Fratoianni contro Schlein, mentre a destra cominciano le crepe, Salvini attacca la Meloni...». «Posso dire una cosa? - la interrompe l’ex An - Il ragionamento non regge, per una semplice ragione: l’ultimo sondaggio pubblicato dal Corriere dice che la Meloni supera il 30%, crescono i partiti di centrodestra. Un governo in crisi, con una maggioranza che si sta scannando lo vedi solo tu». «Ma non è una questione di sondaggi, è una questione di questioni», si difende la Piccolotti. «Ah, non è il sondaggio. Va bene...».