Domenica In, Flavia Vento umiliata: "La Madonna è una cosa diversa"

Flavia Vento ha ricevuto “la chiamata”. Ebbene sì, lo scorso 3 Ottobre, verso le 7:30 del mattino, mentre si trovava al Parco di Roma Golf Club, la Vergine Maria le sarebbe apparsa davanti dicendole che c’è bisogno di preghiera e che suo figlio, Gesù, presto tornerà sulla Terra.

Questo racconto incredibile, davanti agli ospiti con gli occhi sgranati, è stato fatto dalla bella Flavia a Domenica In. La showgirl non è apparsa tentennante, anzi, ha ribadito che la Madonna le avrebbe detto che “Gesù tornerà”. La Venier, ironicamente, ha chiesto: “Ti ha detto proprio così, in italiano?”. Sulla stessa stregua Simona Izzo: “Ma avevi pranzato, avevi fatto colazione?”. Senza farsi scalfire, la Vento ha replicato: “Lei è un messaggio che ha voluto dare a me. Il 15 agosto ho fatto un video, sempre dove mi è apparsa la Madonna, un circolo solare mi seguiva”.

Va in onda il video e… niente. Simona Izzo prova a dissuaderla: “Ma guarda che è un riflesso quello”. Non per Flavia che afferma convinta: “No, assolutamente no, mi seguiva”. E poi attacca con la storia degli ufo: “Sapete che di recente lo Stato americano ha fatto delle indagini perché sono stati trovati resti alieni?”.

La Venier, allibita, prova a riportare la discussione sul binario religioso: “Sì, però la Madonna che ti parla… è una cosa diversa”. E infatti Flavia Vento ha risposto a tono con entusiasmo: “Sì è un evento bellissimo. C’è chi mi crede e chi no, è un messaggio che mi ha voluto dare la Madonna, un messaggio di amore e pace”. Al che un’altra ospite, Alba Parietti, obietta: “Perché la Madonna ha scelto proprio te per apparire?”. Flavia Vento ha una spiegazione per tutto: “Ero atea, poi ho fatto un percorso di fede. E sono casta da dieci anni”. Uno dei momenti più surreali della storia di Domenica In. Noi scegliamo di crederle e ci piazziamo sulla riva del fiume, belli calmi, ad attendere il ritorno di Gesù.