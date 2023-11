Galeazzo Bignami, Malpezzi travolta: "Sapete cosa ho letto questa mattina?"

06 novembre 2023 a

Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture, a Dritto e Rovescio dice come stanno le cose e non usa giri di parole. Quanto accaduto in Toscana di certo non è passato inosservato. Il maltempo ha cerato rischi indicibili per la cittadinanza e di fatto ci si ritrova a fare i conti ancora una volta con la gestione della prevenzione che è abbastanza discutibile.

E Bignami, nello studio di Del Debbio, risponde punto sul punto alle obiezioni della dem Simona Malpezzi e afferma: "Vengono commessi sempre gli stessi errori. Si rifanno gli argini sempre sullo stesso punto e viene impedito all'acqua di dragare. Le cose stanno così e va detto. Come va sottolineato che l'amministrazione di sinistra va avanti nelle sue opere con un approccio ideologizzato. E questa mattina su un giornale ho letto lo sfogo di chi vive lì e deve fare i conti sempre con le stesse criticità".

Parole chiare che sottolineano gli errori commesse negli anni precedenti a cui le amministrazioni a guida Pd non hanno posto rimedio. Sempre nel corso della trasmissione di Del Debbio, è intervenuto anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha voluto evitare le polemiche e ha replicato con signorilità a Elly Schlein per gli attacchi ricevuti durante le ore dell'emergenza. La segretaria dem di fatto ha usato i morti per attaccare il governo e ha anche rivendicato i soccorsi giunti dai militanti dem. Una caduta di stile a cui La Russa ha risposto con parole pacate: "In questo momento non si devono fare polemiche. Si aiuta chi ha bisogno. Punto". Chapeau.