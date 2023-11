Bocchino, la rivelazione in diretta: "Vi leggo cosa dicono i giudici", studio fermo

27 novembre 2023 a

Italo Bocchino non usa giri di parole. E a Otto e Mezzo, il talk show condotto da Lilli Gruber su La7, dice come stanno le cose, per davvero. Il direttore del Secolo d’Italia viene sfidato da travaglio sulle dichiarazioni del ministro della Difesa, Guido Crosetto, a proposito di alcuni incontri tra magistrati per mettere un freno alla “deriva antidemocratica di questo governo con Giorgia Meloni”. Parole pesanti che Travaglio contesta chiedendo al ministro di andare a denunciare tutto.

Ma Bocchino che non casa nella trappola del direttore del Fatto risponde per le rime. L’ex parlamentare di Futuro e Libertà dimostra che le accuse di Crosetto sono fondate e così in diretta legge alcune delle frasi che avrebbero trovato spazio proprio nel summit dei giudici di cui ha avuto notizia proprio Crosetto: “Hanno detto 'il magistrato deve fare politica con le sentenze, in nome della Costituzione contro i poteri forti’…”. Lo studio della Gruber si ferma. Travaglio resta spiazzato e in silenzio. Parole gravissime che potrebbero alzare il velo su un rapporto malato tra magistratura e politica. Con le toghe che strizzano l’occhio alla sinistra pronte a sabotare il nemico di turno.

"Sai cosa dicono sulla Meloni i tuoi amici?": Bocchino ad alzo zero, Travaglio muto

Hanno cercato in qualche modo di farlo con Silvio Berlusconi e lo scenario potrebbe ripetersi. Crosetto ha espresso tutta la sua preoccupazione anche in vista del voto delle Europee nel giugno del 2024. Un appuntamento elettorale importantissimo con una campagna elettorale già iniziata che potrebbe diventare ancora più aspra con un’ingerenza delle toghe che come sappiamo nel nostro Paese è sempre dietro l’angolo.