Verissimo, Ciavarro su Eleonora Giorgi: "Al matrimonio la voglio al mio fianco"

"Una delle poche persone che sapeva della proposta era mia madre": Paolo Ciavarro lo ha detto nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5, riferendosi alla proposta di matrimonio fatta a Clizia Incorvaia. Il conduttore ed ex gieffino ha raccontato, quindi, di aver consultato prima di tutti la madre Eleonora Giorgi, che sta lottando contro un cancro al pancreas. "Ne avevo parlato con lei perché stiamo affrontando questo momento e insieme abbiamo deciso comunque di procedere - ha detto Ciavarro -. Io voglio che lei sia al mio fianco e lei vuole esserci”.

Sempre sulla Giorgi, ha poi aggiunto: "Per lei è molto difficile. Alterna giornate in cui sta abbastanza bene ad altre in cui è molto più difficile però non ha mai perso quell’atteggiamento positivo, lo stesso che aveva anche qui quando non aveva ancora cominciato le cure. Soprattutto, non ha mai perso il sorriso e questo per me è un grande insegnamento. Come famiglia ci siamo molto uniti. Stiamo cercando di onorare la vita anche nelle sue difficoltà. Lo stiamo trasformando in un momento di unione assoluta".

La Incorvaia, pure lei presente in studio dalla Toffanin, ha parlato poi dei festeggiamenti: "Ci sposeremo l’’11 ottobre. Siamo entrambi bilancia e ottobre è il nostro mese. Sarà tutto magico, in un’atmosfera boho chic. Ci sposeremo in Campania, vicino Caserta. Abbiamo deciso di sposarci a metà tra la Sicilia e Milano, da dove arriveranno gli invitati. Paolo aveva deciso di invitare 4 persone, solo i genitori e i fratelli ma io sono sicula e il mio matrimonio sarà in stile 'Il mio grosso grasso matrimonio greco'. Saremo circa 100, ma non li ho contati".