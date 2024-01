Capezzone stronca la Morani: "Chissà perché non vi votano"

22 gennaio 2024 a

Gustosissimo faccia a faccia a Zona Bianca, su Rete 4, tra Daniele Capezzone e Alessia Morani. Il direttore editoriale di Libero contesta alla ex sottosegretaria al Lavoro ed ex deputata del Pd la "narrazione" delle opposizioni sull'operato di governo.

"L'occupazione doveva crollare, siamo ai massimi. Senza reddito di cittadinanza doveva esserci il massacro sociale, non c'è stato. La crescita doveva andare giù, nel 2023 l'Italia è cresciuta più di Francia e Germania. Vuol dire che va tutto bene? No, ma che voi facciate un racconto anti-italiano dopo essere stati al governo per 10 anni non vi rende cre-di-bi-li".

A #zonabianca il confronto tra @AlessiaMorani del #PD e il direttore editoriale di Libero @Capezzone sull'operato del Governo per far fronte al caro prezzi. pic.twitter.com/N0IskBS6mC — Zona Bianca (@zona_bianca) January 21, 2024

Replica della Morani, che parte in quarta: "Noi non facciamo una narrazione anti-italiana ma reale. Gli italiani sono in grande sofferenza dal Covid, la crisi energetica, l'inflazione. Quest'anno il governo Meloni ha visto bene di alzare l'Iva sulle bollette del gas, che Draghi aveva ridotto al 5%, riportandole al 22%. Stimano le associazioni dei consumatori che questo significa per gli italiani una botta da quasi 1.500 euro considerato anche che hanno rimesso gli oneri sulle bollette della luce".

Mentre Capezzone sorride e scuote il capo, l'ex onorevole marchigiana prosegue imperterrita nell'illustrare l'apocalisse: "Le assicurazioni delle auto aumenteranno dell'8%, aumenteranno i pedaggi autostradali e aumentano l'Iva sui prodotti per i bambini e l'igiene femminile. GLi italiani sono in grande difficoltà, abbiamo fatto due proposte al governo: mettete il salario minimo per i lavoratori che prendono 3 o 4 euro all'ora, ci hanno detto di no. E abbiamo detto: prendete quei 5 miliardi che avete messo sull'Irpef, che per le persone significano 16 euro al mese, e metteteli sulla sanità". Il commento di Capezzone è fulminante: "Ma perché non sono corsi a rivotarvi questi italiani...".