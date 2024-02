Rai, censura "omo" nella fiction? "Bacio nascosto": eplode il caso

16 febbraio 2024 a

a

a

Giorni tranquilli in Rai. Non fa in tempo a placarsi la bufera per caso Mara Venier-Ghali-«stop al dio»-Dargen D’Amico che arriva una accusa alla tv di Stato, che questa volta guarda un bacio tra due uomini.

Al centro della questione c’è la fiction ria, con protagonista Sabrina Ferilli in storia in stile Viale del Tramonto. Sabrina è un’attrice non più giovanissima con problemi di carriera per l’avanzare di colleghe giovani, social e diavolerie varie. In una scena della serie di Raiuno, diretta dal regista Fausto Brizzi e in onda lunedì 19, lunedì 26 e martedì 27 in prima serata, disponibile su RaiPlay, la Ferilli “celebra” l’unione tra due uomini che alla fine della cerimonia si baciano. A quel punto, sul video, appare un bollino nero che nasconde le facce dei due neo sposi. “Censura”, “medioevo”, “scandalo”, “paleolitico”, “oscurantismo”, e via di commenti simili.

LA POLEMICA

I siti si scatenano, i blog e i social pure. In effetti, ormai, la tematica omosessuale è piuttosto sdoganata nella tv italiana (e dalla stessa Rai, ad esempio, con la fiction Un professore con Alessandro Gassman). Stupisce che venga oscurato un bacio soprattutto in una clip presente su internet.

RaiFiction ha respinto qualsiasi “accusa” di censura. Si legge su FQ Magazine «che quello che si vede nelle immagini del backstage di Gloria, diffuse da RaiPlay, non è un bollino nero ad oscurare il bacio dei neosposi bensì un cappello del carabiniere. Infatti il matrimonio è quello tra Sergio (Luca Angeletti), il fratello di Gloria (Sabrina Ferilli), e il carabiniere Filippo (David Sebasti). Nessun tentativo di censura nemmeno sulla sceneggiatura perché la scelta di tirare su il cappello mira a creare un momento romantico tra i due sposi, quasi a non voler condividere con gli invitati il suggello del grande amore». Una replica davvero strana, dal momento che. 1) Se si guarda e riguarda il video, appare chiaro che la cosa nera che oscura i due sposi è un proprio un bollino tondo. 2) Anche se fosse un cappello, sarebbe comunque un oggetto finalizzato a non mostrare il contatto intimo dei, due quindi sarebbe pure peggio. In un matrimonio, nel nel momento in cui gli sposi baciano, etero o gay che siano, non importa, non si è mai visto che si nascondono. Se si pensa che due uomini che si baciano non facciano nulla di male, perché coprirli?

Forse la Rai era ancora sotto choc dopo il bacio tra Rosa Chemical e Fedez dello scorso Sanremo, chi lo sa. Non resta che aspettare la messa in onda, a partire da lunedì prossimo, per capire se questo bollino ci sarà o no e se l’episodio contestato riguarda solo la clip del backstage diffusa in questi giorni. La serie, al di là della presenza di Sabrina Ferilli che in quanto registro comico/brillante è una certezza, sembra peraltro accattivante.

LA TRAMA

Gloria è una donna melodrammatica, eccessiva, spesso bugiarda; è una diva sul viale del tramonto ma non si rassegna a perdere i suoi fan e a rimanere nell’ombra per lasciare spazio a personaggi più giovani e instagrammabili o tiktoktabili. È un’attrice di mezza età in un momento storico in cui il merito, l’esperienza, la cifra lavorativa non contano nulla rispetto al marketing del sentimento o alla politica del dolore di chi cavalca il racconto della malattia dei lutti delle tragedie. Lei, capendo tutto questo, abbraccia questa modalità tornando in auge. Il film quindi mette in discussione questo momento, chiaramente in forma di commedia». C’è anche qualcosa di Call My Agent. Nel cast anche Massimo Ghini (l’agente senza scrupoli), Sergio Assisi (l’ex marito), Emanuela Grimalda (la sua assistente). Vedremo.