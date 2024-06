Pier Silvio Berlusconi su Mentana: "Le nostre porte sono sempre aperte"

05 giugno 2024 a

a

a

"Le nostre porte sono sempre aperte per Enrico Mentana": a dirlo l'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi a margine della conferenza stampa a Cologno Monzese. "Si tratta di un grande professionista dell'informazione e della televisione italiana - ha proseguito Berlusconi - con lui ho un grandissimo rapporto, per noi può fare tanto ora e in futuro".

Il contratto del direttore del Tgla7 con la rete di Urbano Cairo scadrà il 31 dicembre 2024. A tal proposito, qualche giorno fa, intervenuto al Festival della tv di Dogliani, Mentana aveva scherzato sul fatto che presto compirà 70 anni e che il suo futuro è "ai giardinetti": "Non c'è la fila di gente che mi chiede ‘sei libero?'. Si è parlato tanto della Nove, vedrò l'amministratore delegato Araimo oggi per la prima volta. Mai avuto nessun contatto. Con Rai e Mediaset ho contatti perché ci lavoro tantissimo. Ho lavorato benissimo a La7. Il 15 gennaio compio 70 anni, il mio futuro è ai giardinetti".

"Non riesco a guardare". Chiambretti imbarazza Fagnani: che foto di Mentana mostra | Guarda

Intanto, domani alle 21.15 Mentana condurrà L'ultima Parola, il primo dei due speciali pre-elettorali dedicati alle elezioni europee in onda su La7. Il secondo andrà in onda sempre in prime time venerdì 7. Le due serate faranno da prologo alla maratona Mentana che il direttore del TgLa7 farà partire domenica 9 giugno dalle 22.30 fino alle 20.00 del giorno dopo, lunedì 10. Ospiti dei faccia a faccia di giovedì 6 saranno: Matteo Renzi, Carlo Calenda, Michele Santoro, Cateno De Luca e Stefano Bandecchi.