Rai 3, Sissi principessa anche negli ascolti: una sorta di miracolo

CHI SALE (Rai 3)

Se dovessimo descrivere gli italiani interpretando le fluttuazioni dell’Auditel ci sarebbe da riflettere. Le dirette sull’attentato a Donald Trump complessivamente hanno coinvolto circa 30 milioni di telespettatori, per tutta la primavera film iper-machi hanno fatto ascolti consistenti e non poteva mancare una ventata di nostalgia in memoria dell’impero austroungarico, filtrata dalle vicende private della principessa Sissi, alias Romy Schneider.

Elisabetta di Baviera è una proto-underdog, una “nobile contadina” che si ribella alle convenzioni e pagherà un prezzo altissimo per il suo anticonformismo. Il destino di un’imperatrice, ultimo capitolo della trilogia, domenica sera su Rai 3 è stata visto da 640mila spettatori con quasi il 4% di share ma si è spinta fino al 5% nel finale quando la nobile bavarese e il consorte Franz si recano a Venezia per una visita diplomatica, contestata dai “separatisti” italiani.

Qui però avviene una sorta di miracolo, cinematografico naturalmente: Sissi, che per il peggioramento dell’infezione polmonare che l’ha colpita era stata allontanata dalla figlia, proprio in Piazza San Marco reincontra finalmente l’adorata bambina e quando le due si abbracciano il popolo fa un’ovazione alla “mamma”. Una riscatto in stile lady Diana per questa principessa “antisistema” malvista a corte, ma in sintonia col popolo.