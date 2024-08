In Onda, l'ammissione di Pier ferdinando Casini su Vannacci: "Non sono così intelligente"

14 agosto 2024 a

Anche se non ci sono più atleti in gara, i Giochi olimpici di Parigi 2024 non sono ancora finiti. O meglio: le polemiche si trascinano anche a Ferragosto. L'ultimo putiferio è scoppiato dopo il murale che ritrae la pallavolista italiana Paola Egonu. La campionessa è stata la stessa dell'Italvolley che ha conquistato la storica medaglia d'oro in Francia. E un'artista ha voluto immortalarla su un muro per mostrare a tutta l'Italia il simbolo della pallavolo azzurra.

Ma il murale è stato imbrattato, colorando la pelle dell'Egonu di rosa. Di recente, anche Roberto Vannacci ha commentato tutte le polemiche intorno alla pallavolista. Il generale, da tempi non sospetti grande alfieri della lotta al politicamente corretto, ha colto la palla al balzo per svelare il motivo dietro a quel brutto gesto contro il dipinto. "Riconduco l'attacco al murale a quelle manifestazioni di chi fa interpretare il ruolo di Giulietta o della regina d'Inghilterra ad attrici nere", ha spiegato l'eurodeputato della Lega.

Paola Egonu, le atlete del volley murano anche chi le strumentalizza

A In Onda, il talk show politico di La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese si è discusso a lungo intorno alle parole di Vannacci. Pier Ferdinando Casini, ospite in studio, ha criticato l'intervento di Vannacci. Anche se gli ha riconosciuto di aver ottenuto una grande mole di voti alle ultime elezioni. "Non ho voglia di commentare Vannacci. Non sono così intelligente, lasciamo perdere - ha detto l'ex Dc -. Siamo veramente alla frutta. È chiaro che c'è un eccesso di politicamente corretto che è assolutamente demenziale e che a volte cavalcano anche le forze che attualmente in Italia sono all'opposizione. Certi scandali per questioni che però sono assolutamente poco scandalose. Ed è chiaro che questi eccessi favoriscono gli altri eccessi. Lui ci vive su questo politicamente. I voti però vanno sempre rispettati, per cui se ha preso mezzo milione di voti vuol dire - ha poi concluso - che ci sono mezzo milione di italiani che lo appoggiano".