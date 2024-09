Generale Vannacci, la sparata di Clemente Mastella: "Ecco cosa farà"

04 settembre 2024 a

Campo largo sì, campo largo no. Centrosinistra a trazione Pd o a spinta Cinque Stelle. Poi c'è l'incognita centro, il fu Terzo Polo. Celemente Mastella nelle sua analisi sulla politica italiana è un fiume in piana. A tratti incontenibile. L'ex Dc ha spiegato come in Italia la sinistra non vinca un'elezione da quando c'era ancora lui al governo. E che se Elly Schlein e Giuseppe Conte vogliono davvero spodestare Giorgia Meloni per approdare a Palazzo Chigi, non si può fare a meno dei voti di Matteo Renzi e Carlo Calenda. Al di là delle proprie simpatie personali per il leader di Azione e l'ex presidente del Consiglio.

Ospite di Omnibus, il talk show politico mattutino di La7, Mastella ha ricordato come anche il centrodestra faccia affidamento su una forza di centro al governo. Si tratta ovviamente di Forza Italia, il partito ora guidato dal segretario Antonio Tajani. Anche perché, secondo l'ex Dc, dalla Lega potrebbe esserci una sorpresa. "Il generale Roberto Vannacci vuole fare un partito per i cavoli propri, mia opinione personale". Mastella ripropone così una voce che da tempo circola negli ambienti della politica italiana. Un'indiscrezione che però è stata più volte smentita dal diretto interessato.

Anche il segretario della Lega Matteo Salvini aveva a suo tempo smontato tutte le voci che danno Vannacci prossimo a creare un partito personale. "C'è qualche giornale che si inventa i partiti che non ci sono, il partito di Vannacci - ha dichiarato il vicepremier nel corso di una sua diretta social -. Anche questa mattina ho sentito via sms Roberto Vannacci con cui ce la ridiamo delle ricostruzioni surreali su presunti partiti". Poi l'annuncio: "Vannacci è stato alla festa della Lega a Pontida la settima scorsa e sarà a Pontida al grande raduno domenica 6 ottobre".