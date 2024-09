Rita Dalla Chiesa e le voci sulla liason con Al Bano? "In quel dolore...": tutta la verità

Claudio Brigliadori 08 settembre 2024 a

Di bivi sentimentali e professionali, nella sua vita, Rita Dalla Chiesa ne ha dovuti affrontare parecchi. Quello più clamoroso e recente è sicuramente il salto dalla televisione, affrontata da protagonista come conduttrice (amatissima, a Forum) e ospite di tanti salotti, alla politica attiva, visto che dal 2022 è sbarcata alla Camera eletta come deputata nelle fila di Forza Italia. Ma è sugli aspetti più intimi che si concentra la lunga intervista concessa a Monica Setta per Storie di donne al bivio.

Nella seconda puntata stagionale del programma tutto al femminile, in onda domani in prima serata su Rai 2, Rita torna su una storia d’amore che ha conquistato milioni di italiani negli Anni Novanta, diventata un tormentone di cronaca rosa quando ancora non esistevano social e affini: il matrimonio con Fabrizio Frizzi, durato dal 1992 al 1998. E finito per una scappatella dell’indimenticato conduttore di Scommettiamo che con Graziella De Bonis, corista di Domenica In. «Con Fabrizio è stato un grande amore. Dopo di me lui ha amato profondamente Carlotta (Mantovan, ndr), ma le nostre storie appartengono a tempi diversi. Penso che se avessi saputo perdonare, il mio matrimonio con Fabrizio probabilmente non sarebbe finito».

Ai tempi, subito dopo la rottura, girava voce di una “tenera amicizia” tra la Dalla Chiesa e Albano, smentita seccamente dalla onorevole: «Mi hanno chiesto in molti se c’era mai stata la possibilità che il nostro rapporto diventasse qualcosa di più serio. No. Albano mi ha sempre aiutata e confortata in quel dolore da gentiluomo che ha profondi valori». Con Franco Nero, invece, ci fu una liaison “intellettuale”: «Bellissimo, ci siamo visti spesso a cena, ma i miei occhi non potevano competere con quelli di Vanessa Redgrave».