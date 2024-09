Affari tuoi, "vediamo se ha paura": De Martino sconvolto, per Michela finisce malissimo

13 settembre 2024 a

"Vediamo se il Dottore ha paura di noi", azzarda a un certo punto della puntata di giovedì sera Michela, la concorrente di Affari tuoi. Dopo 34 puntate da pacchista del quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, per la ostetrica di Tortona è arrivata la grande occasione, quella di portarsi a casa "soldi sicuri".

Andrà male, malissimo a lei e alla sorella Simona, convinte fino all'ultimo di strappare una vincita. Una dopo l'altra bruciano invece ogni cifra rossa di quelle pesanti e rifiutano più volte le offerte (certo, interessate, ma a volte sorpendentemente generose) del Dottore convinte che cabala e fortuna siano dalla loro parte.

Proprio la condotta di gara di Michela è messa alla berlina dai telespettatori che ogni sera, su X, commentano in tempo reale la puntata. "Chi troppo vuole nulla stringe, 85K richiesti non te li poteva dare mai il dottore io sarei scappato già all’offerta dei 35mila…", fa notare un utente. "Meglio giocarsi un 50:50 per 10.000€ che peccare d'ingordigia alla Regione Fortunata che, in fin dei conti, ha 1/20 delle probabilità di esserlo davvero...", fa i conti un altro esperto.

"I numeri li aveva sognati e visti buoni però li ha giocati male... io sinceramente me li sarei portati in finale, non li avrei aperti così". "Con 200€ e 10.000€ rifiuta la regione fortunata. Darle dell’idiota a questa signora è un eufemismo!", "Mi dispiace perché mi sembra una brava persona ma ha giocato male. Se hai avuto segnali del genere mi chiedo perché non volerli seguire. E poi, se all’inizio rifiuti 20.000 euro perché ambisci a una cifra migliore, perché giocare per 10.000 alla fine???",

Alla fine, come detto, resta un pugno di mosche in mano alla concorrente: con due pacchi da aprire, sceglie il numero 7 in mano contenente appena 200 euro, mentre l'altro conteneva 10.000 euro. "Che tristezza ragazzi", sibila la sorella una volta scavicchiato. Come darle torto.