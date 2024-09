Chissà chi è, clamorosa gaffe di Amadeus su Antonio Albanese: gelo a fine puntata

24 settembre 2024 a

Errore clamoroso di Amadeus al termine della puntata di Chissà chi è andata in onda ieri sul canale Nove. Il conduttore, dopo aver lasciato la Rai, ha iniziato la sua nuova avventura in Discovery con un programma che ricorda molto I soliti ignoti, in onda fino all'anno scorso su Rai 1. E non solo. Ha presentato anche una trasmissione tutta incentrata sulla musica, il Suzuki Music Party.

Tornando a Chissà chi è, Amadeus si è reso protagonista di una gaffe al termine del gioco che non è affatto passata inosservata. In particolare, nel lanciare il programma di prima serata che avrebbe seguito il suo, il conduttore ha parlato di “È già ieri“, definendolo uno “spettacolo di Antonio Albanese“. In realtà, però, non si tratta di uno spettacolo, ma di un film con il celebre attore comico, tra l’altro di vent’anni fa. In molti, notando lo scivolone di Amadeus, sono corsi a dire la loro sulla piattaforma X. Qualcuno per esempio ha scritto: "Ad Amadeus non spiegano neanche cosa va in onda dopo”. Qualcun altro invece: "Ma ‘È già ieri’ è un film, quale spettacolo?! E nessuno lo ha corretto per giunta?”. In tanti, insomma, hanno notato e segnalato l'errore.

"Lo rompete! Deve durare un anno": Chissà chi è, panico per Amadeus alla prima puntata

Nel corso della prima puntata del game show, invece, non è passato inosservato il panico del conduttore di fronte alla incontenibile energia delle concorrenti, che hanno quasi rischiato di rompere un pulsante. "Lo rompete! Guardate che deve durare un anno", le ha riprese ironicamente Amadeus.