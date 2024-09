DiMartedì, Storace gela la Piccolotti: "Oddio, Musk si droga? Voi lo dite?"

25 settembre 2024 a

"Voi lo dite? Dovreste essere contente!". Francesco Storace picchia durissimo a DiMartedì, su La7. Davanti all'ex governatore del Lazio, oggi firma di Libero, siedono donne di sinistra come Chiara Appendino, grillina ex sindaca di Torino, Elisabetta Piccolotti deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, e Chiara Becchimanzi, attrice, autrice e comica.

Il tema è il rapporto tra Giorgia Meloni ed Elon Musk. "Io ci vorrei tornare - spiega Storace -, perché a me sembra importante che un capo di governo come quello italiano abbia rapporti con i leader mondiali dell'economia", come appunto il patron di X, Tesla e SpaceX.

"Io non derubricherei questa cosa a un rapporto strano, per cui... 'Oddio si è drogato!'. Voi lo dite? Voi lo dite? Dovreste essere contenti voi altri", ironizza Storace riguardo alla "apertura mentale" e al "libertarismo" che dovebbero albergare nel campo progressista ma che, evidente, funzionano solo a corrente alternata.

"Sono esterrefatta dalla Meloni che ad alcuni lo dice e ad altri no", ribatte la Piccolotti, che poco prima aveva accusato la premier italiana di "difendere Elon Musk e condannare un ragazzo squattrinato che fuma uno spinello".

