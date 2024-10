Selvaggia Lucarelli-Barbara D'Urso, volano stracci su Rai 1: "Da quando sei sparita dalla tv..."

06 ottobre 2024 a

Attesissimo, è arrivato il momento che molti volevano gustarsi: Barbara D'Urso nei panni di "ballerina per una notte" a Ballando con le stelle, il programma del sabato sera in onda su Rai 1, il tutto nella puntata del 5 ottobre. Ma, soprattutto, Carmelita contro la nemica giurata, Selvaggia Lucarelli, come ring lo studio di Milly Carlucci. E ancor prima di ballare, la D'Urso è passata all'attacco, il tutto in una clip registrata dietro le quinte e mostrata dalla conduttrice prima di scendere in pista.

Nel video, l'ex conduttrice Mediaset si è prestata a una riflessione sul concetto di "trash", affermando: "Mi spiegate perché questo oggi è trash ma domani non lo è più? Perché quello che fa la D’Urso è trash e quello che fanno altri non lo è? Questo è trash e quello non è trash. Questo oggi è trash e domani non lo è. Vorrei inoltre capire se, guardando ora la televisione, il trash non c’è più? Ora che io, momentaneamente, non sono in tv, il trash non c’è più?". E ogni riferimento alla Lucarelli, che la ha sempre attaccata proprio per i contenuti bollati come "trash" dei suoi programmi, non era puramente casuale.

Milly Carlucci, sorniona, ha subito fomentato la curiosità del pubblico chiedendo: “In tanti si stanno chiedendo se stasera ci sarà la pace tra Selvaggia e Barbara...”. La risposta di Selvaggia Lucarelli non si è fatta attendere, e al solito velenosa ha replicato: “Tra me e Barbara d’Urso non è mai successo niente, a parte un paio di querele che lei ha fatto a me, lei a me, non io a lei”. E in merito alla questione del trash, Selvaggia ha aggiunto con sarcasmo: “Da quando lei è sparita dalla televisione il trash non c’è più, ma stasera torna”.

Dopo questo scambio, Milly ha passato la linea alla sala delle stelle, dove Carolyn Smith ha annunciato l’esibizione di Sonia Bruganelli. Anche Sonia ha scherzato sul tema, dicendo: “Si parla di trash e arrivo io?”, riferendosi ironicamente al dibattito appena sollevato dalla d'Urso. Scintille, insomma. E ancor più scintille nel successivo faccia a faccia in studio tra D'Urso e Lucarelli.