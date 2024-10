Striscia la Notizia, tapiro a Teocoli: "Datelo a Celentano, Claudia Mori vi aspetta con una mazza"

10 ottobre 2024 a

Tapiro d'oro a Teo Teocoli: l'inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, lo ha raggiunto nella sua casa di Milano per consegnargli l'ormai noto premio del tg satirico per il botta e risposta col suo storico amico Adriano Celentano. "Non mi risponde al telefono da anni. Forse sarà morto…", aveva detto il comico. E il cantante, tramite un post sui social, aveva risposto: "Non ti rispondo perché ti voglio bene".

"Dovreste darlo ad Adriano, il Tapiro", ha detto Teocoli dopo aver ricevuto il premio dalle mani di Staffelli. "Unico problema - ha poi aggiunto il comico - sulla porta di casa sua vi attende Claudia Mori con una mazza". Della Mori, moglie di Celentano, Teocoli aveva già parlato in un'altra intervista al Corriere della Sera: "Lei fa tutto, è la padrona, quando decide una cosa deve essere così. Non è stata tanto leggera con gli amici di Adriano, anzi ha un po’ sconvolto tutto".

Parlando con Staffelli, poi, l'imitatore ha chiarito anche le sue parole "forse sarà morto" riferite ad Adriano: "Quella sulla sua morte era ovviamente una battuta. Tanto che ad Adriano dico: da qui al 6 gennaio, giorno del tuo compleanno, mi metterò in piedi davanti al cancello di casa tua, finché non mi farai entrare". Il servizio completo della consegna del Tapiro sarà trasmesso questa sera a Striscia la notizia su Canale 5.