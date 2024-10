Casa a Prima Vista, la confessione di Gianluca Torre: "Io gay? Ecco tutta la verità"

18 ottobre 2024 a

"Se sono gay? Molti me lo chiedono, la verità è che ho una fidanzata": a parlare è Gianluca Torre, uno dei tre agenti immobiliari di Casa a prima vista, il programma in onda su RealTime. Intervistato dal settimanale Gente, Torre ha poi aggiunto: "La mia compagna è molto privata, non mi va di parlarne. Dirò soltanto che ha vissuto molto all'estero, fa la manager. Ora è tornata in Italia". Anche se non viene specificato se i due vivano insieme, queste parole lasciano pensare comunque a una storia che va avanti da un po'. Quella della riservatezza, tra l'altro, sembra essere uno dei punti in comune tra Gianluca e la sua fidanzata.

Durante il colloquio con la rivista, poi, l'agente - che nel programma tv si fa chiamare "biscottino" - ha parlato anche delle richieste più assurde che ha ricevuto negli anni in cui ha fatto questo lavoro: "In tanti mi chiedono dei bunker perché hanno paura della guerra. Una volta un cliente ha portato un esorcista per verificare che non ci fossero presenze. Voleva il certificato anti fantasmi".

Torre, 54 anni, si è affermato nel settore immobiliare di lusso. Già in altre interviste, inoltre, aveva raccontato le esigenze più strane dei clienti: "Tra quelli super danarosi, adesso, va di moda chiedere appartamenti di metrature enormi con all'interno campi da padel - aveva svelato -. Più di frequente capita che chiedano piscina con nuoto controcorrente, sul terrazzo o addirittura indoor".