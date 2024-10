Affari Tuoi, "occhi lucidi": De Martino si commuove? Il dettaglio che non passa inosservato

22 ottobre 2024 a

Protagonista della puntata di Affari Tuoi in onda questa sera, martedì 22 ottobre, su Rai 1 è Alessia dalla Sicilia con il pacco numero 3. Con lei al centro dello studio il fidanzato Francesco. Purtroppo, però, la partita non inizia nel migliore dei modi: la concorrente fa subito fuori il premio più alto, i 300mila euro. A un certo punto della puntata, poi, Alessia decide di accettare il cambio pacco offerto dal dottore e prende il 9 del Friuli-Venezia Giulia. Alle battute finali della partita ci sono tutti pacchi rossi, che vanno da 5mila a 200mila euro.

Gli ultimi due premi rimasti sono 5mila e 75mila euro. A quel punto l'ultima offerta del dottore è di 30mila euro. Ma Alessia decide di rifiutare e di andare così fino in fondo. Una scelta che poi si rivela giustissima: nel pacco della concorrente infatti ci sono i 75mila euro. Grandi festeggiamenti in studio. De Martino, pieno di gioia per la vittoria, corre ad abbracciare i due concorrenti. A tal proposito qualcuno sui social non ha potuto fare a meno di notare che l'ex ballerino si è commosso alla fine della puntata. "Occhi lucidi per De Martino #AffariTuoi", si legge in un commento su X. La pacchista di questa sera, in effetti, ha commosso tutti raccontando del suo mutuo e di quanto una vincita importante avrebbe potuto aiutarla a pagarlo.

