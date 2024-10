L'Eredità, il ritorno di Marco Liorni e una grossa sorpresa: ecco le nuove professoresse

29 ottobre 2024 a

Due nuove professoresse a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni e di nuovo in onda a partire da domenica 3 novembre su Rai 1. "Una si chiama Greta - ha raccontato il presentatore al settimanale Di Più Tv - ed è una ballerina che ha già partecipato a diversi programmi in tv, l’altra si chiama Linda ed è un’attrice e conduttrice radiofonica: sono tutte e due bellissime e, soprattutto, vi stupiranno con il loro talento e la loro personalità in questa nuova edizione di L’Eredità".

La rivista ha fornito, poi, una presentazione più dettagliata delle due new entry, Greta Zuccarello e Linda Pani: "Greta viene da Treviso e ha fatto parte del corpo di ballo di Tale e quale show, di Carlo Conti, e di Ciao Darwin, di Paolo Bonolis, e ha partecipato, come concorrente, all’ultima edizione del reality L’Isola dei Famosi; invece, Linda Pani è veneziana, è una delle conduttrici di Radio 105 e ha recitato nella fiction 'Luce dei tuoi occhi' con Anna Valle e nel nuovo film di Giulio Base, 'Albatross'".

Il cambio tra prof. a L'Eredità sarebbe stato inevitabile. Le due ex protagoniste del game show, ha spiegato Liorni, "hanno capitalizzato subito l’esperienza fatta con L’Eredità e hanno ricevuto tante offerte di lavoro: Michelle è nel cast di La volta buona di Caterina Balivo e fa serate come disc-jockey, Naomi invece prepara un musical". Oltre al game show, Liorni quest'anno sarà anche al timone de L’anno che verrà, il programma di Capodanno di Rai 1 condotto fino all'anno scorso da Amadeus. "Andremo in onda da Reggio Calabria, proprio sulla punta dello stretto, avremo davanti le luci della Sicilia e sarà una serata piena di grandi ospiti della musica italiana", ha svelato il conduttore.

Sul concerto di Capodanno, poi, Liorni ha fatto una rivelazione: "Ho chiesto a Romina Power di essere con noi. Non mi ha ancora risposto, ma io ci spero. Così come spero di riaverla con me a Chi può batterci?, il quiz con i personaggi dello spettacolo che ho condotto, in una puntata unica, in prima serata a settembre: alla Rai è piaciuto e realizzeremo un’intera edizione".