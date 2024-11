Jannik Sinner è un uragano, ecco come traina la Rai: roba da record

Klaus Davi 13 novembre 2024 a

CHI SALE (Atp Finals Torino)

8% di share con più di 1,5 milioni di telespettatori e Rai 2 quarto canale del prime time domenicale. Merito delle ATP Finals di Torino, il torneo di tennis che vede impegnati i primi otto giocatori del mondo e che è stato una delle prime competizioni che ha consolidato la fama del nostro Jannik nazionale. Ovunque il fenomeno Sinner compaia ha un effetto energizzante sugli ascolti e sul seguito tv.

Domenica sera ha raggiunto punte di share vicine al 10% ma se nel Nord Est sono scontati i picchi al 12% o anche in Piemonte (13%), lo sono un po’ meno i 6/7% in Calabria o Sicilia. Certo ora l’altoatesino gioca da numero 1 del mondo e la sua presa va ben al di là della “tribù” del tennis. Come lo è per Sky, si rivela un volano anche per il marchio Rai in tutto il mondo. E l’effetto Sinner, oltre a coinvolgere le giovani promesse come Flavio Cobolli o Jasmine Paolini, che tanto bene ha fatto quest’anno, trascina l’intero movimento tennistico, tanto che i tesserati stanno arrivando al milione.

E potrebbe diventare un traino anche per Made in Italy, visto che tra i suoi sponsor figurano brand come Parmigiano Reggiano, Lavazza e Technogym. Da “semplice” testimonial il tennista può avere una funzione psicologica molto simile a quella che caratterizzò la vittoria della nostra nazionale ai Mondiali dell’ 82. C’ e’ quindi solo da augurarsi che continui a vincere.