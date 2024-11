4 di sera, Bernardini De pace smaschera la sinistra: "Non ho visto una protesta"

16 novembre 2024 a

a

a

Anche se la sinistra sembra non accorgersene, il nostro Paese ha un serio problema con le sue piazze. E con i propri figli, che a scuola intimidiscono insegnanti e professori e per le strade scatenano il caos. Molto spesso in questi casi, a fare da "cattivi maestri" sono proprio i genitori, che dovrebbe fornire ai propri discendenti le basi per costruirsi una coscienza civica o più semplicemente una buona educazione. Anche quando ci si mobilita per protestare contro un governo democraticamente eletto. Una manifestazione non può e non deve sfociare in una guerriglia urbana.

Annamaria Bernardini De Pace ha spiegato ai telespettatori di 4 di sera, il talk show politico di Rete 4, che quelle andate in scena a Milano, Roma, Bologna e Torino non sono semplici manifestazioni. "Non ho visto protesta - ha precisato l'avvocato -. Ho visto dissenso, ho visto una violenza orrenda che è il prodotto inevitabile della mancanza di educazione dei genitori, della mancanza di educazione della scuola, dell'esempio che danno i genitori che quando i figli prendono un brutto voto, una nota vanno e picchiano i professori. Questo è uno schifo".

"Per cosa fate i cortei". La dem Malpezzi difende i centri sociali? E Cruciani la spiana | Video

I ragazzi violenti in piazza si devono assumere le proprie responsabilità. Ma molto spesso il frutto non cade troppo lontano dall'albero. "Gli studenti non sono ignoranti, sono maleducati - ha tuonato Bernardini De Pace -. I genitori hanno rinunciato alla responsabilità genitoriale che è quello che il codice consegna a loro quando nasce un figlio. Perché tutti usano i figli come follower. Vogliono - ha concluso - i 'Mi piace'".