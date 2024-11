L'Eredità, Christian Giordano? Bottino da capogiro, quanto si è portato a casa dopo tre vittorie

20 novembre 2024 a

La nuova star de L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, si chiama Christian Giordano e viene da Capccio Paestum ma vive e lavora come infermiere a Potenza. Il campione in soli quattro giorni ha vinto ben tre ghigliottine su quattro, diventando uno dei giocatori più bravi a mettere in fila le parole. In molti si chiedono se possa essere lui il nuovo Massimo Cannoletta, il concorrente che in poco tempo era riuscito a infiammare gli animi dei telespettatori. La prima ghigliottina, del valore di 160mila euro, se Christian l'è portata a casa sabato scorso, quando è riuscito a mettere in fila le parole piede, sguardo, diretto, aprire e tiro con il termine "sinistro".

Domenica, invece, le cinque parole erano gruppo, carta, coppia, più grande e idea. In quel caso Christian si è portato a casa altri 45mila euro scrivendo la parola "regalo". Nella puntata andata in onda ieri sera, martedì 19 novembre, il concorrente è riuscito a mettere in fila le parole giorno, passare, libro, giochi e realtà scrivendo "fatti" e portandosi a casa più di 23mila euro. Un bel bottino, insomma, quello che Giordano è stato in grado di mettere da parte finora. In totale, il suo montepremi ammonta a 228.125 euro.