Chissà chi è, rumors: chiusura anticipata. Amadeus, il disastro è totale?

Chissà chi è, la trasmissione condotta da Amadeus sul Nove, potrebbe salutare i telespettatori prima del previsto, arrivando alla fine dell'anno ma non alla fine della stagione, secondo quanto riportato da davidemaggio.it. A confermarlo, tra le righe, sarebbe stato il conduttore stesso in un'intervista al settimanale Chi. Quando il giornalista, Valerio Palmieri, gli ha chiesto se a gennaio farà un altro programma in access prime time, lui ha risposto: "C’è sempre il tempo di sperimentare. Lo facevo in Rai, tanto che ho fatto riposare I Soliti Ignoti e riportato in luce Affari Tuoi e lo farò a Discovery".

"Quando sono arrivato qui - ha proseguito il conduttore - non avevo molto tempo per testare format inediti, nel 2025 vorrei fare qualcosa di nuovo, ci sto lavorando". Amadeus, dunque, si dedicherà a un prodotto diverso a partire dal prossimo anno. Necessità di sperimentare a parte, però, sull'epilogo della trasmissione avranno probabilmente avuto un certo peso i bassi ascolti registrati fin dalla prima puntata. Ad attutire il colpo sono state, tuttavia, le performance de La Corrida, intorno al 6% di share.

Stando a quanto riportato dal sito di Davide Maggio, da gennaio 2025 l’access prime time del Nove ospiterà quasi sicuramente le nuove puntate di Cash o Trash? – Chi Offre di Più. Il game delle aste a settembre aveva toccato sorprendentemente picchi del 4.5% di share vincendo il confronto a distanza con Chissà chi è.