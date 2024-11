Chissà chi è, Amadeus ci riprova in prima serata: l'ultima mossa

27 novembre 2024 a

a

a

Amadeus torna con Chissà chi è ma in versione settimanale. Il game show prodotto da Endemol Shine Italy basato sul format americano Identity, in onda sul Nove fino al 21 dicembre in access prime time, dopo la pausa natalizia torna a gennaio in prima serata.

«Il nostro pubblico si aspetta di vedere Amadeus in prime time sul Nove, dopo lo straordinario successo de La Corrida», dichiara Laura Carafoli, SVP Content Networks & Streaming Local Productions Italy & Iberia for Warner Bros Discovery. L’esperimento in access prime time non era andato bene, così si cambia collocazione.

Amadeus.