Belve, "visibilmente irritato". Mammucari lascia lo studio, intervista interrotta: cos'è successo

L'intervista di Teo Mammucari con Francesca Fagnani a Belve, programma in onda il martedì sera su Rai 2, si sarebbe interrotta prima del previsto. Stando alle indiscrezioni riportate da Davidemaggio.it, il conduttore avrebbe abbandonato lo studio nel bel mezzo della registrazione dell'intervista, dopo circa 10 minuti di domande, visibilmente irritato. "Dopo le prime domande di Francesca Fagnani, il conduttore – visibilmente irritato – ha deciso di lasciare lo studio, sotto lo sguardo incredulo del pubblico", si legge sul sito dell'esperto di tv e spettacolo. Un problema per il programma, dal momento che lo studio sarebbe a disposizione della produzione di Belve per soli due giorni a settimana.

Nel caso in cui l'indiscrezione dovesse essere confermata, bisognerà capire se la Fagnani riuscirà a trovare un ospite che sostituisca Mammucari entro domani e soprattutto se i minuti registrati prima dell'interruzione andranno comunque in onda. Intanto, secondo TvBlog, un altro nome esplosivo sarà intervistato a Belve nelle prossime puntate: si tratta di Tina Cipollari, opinionista storica di Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Il rumor è stato accolto positivamente sui social, già scatenati per le possibili scoppiettanti rivelazioni della Cipollari. Adesso non resta che attendere le prossime ore per conoscere gli ospiti ufficiali della nuova puntata di Belve, in onda martedì 10 dicembre su Rai 2.