Dritto e Rovescio, la violenza dell'immigrato: "Ho caricato la macchina di gente e ci ho pensato io"

A Dritto e Rovescio su Rete 4 gli immigrati di seconda generazione ospiti in studio di Paolo Del Debbio istruiscono un orwelliano processo alla legalità. «È così che funziona nel quartiere dei ragazzi», spiega un giovane che punta il dito contro le forze dell’ordine. «Un giorno mi hanno rubato la macchina, sono andato dai carabinieri e ho detto loro che mi hanno rubato cose da 1.000 euro».

Visto che gli agenti, a suo dire, non hanno mosso un dito «ho fatto il brutto e mi sono ripreso tutto: ho caricato la macchina di gente e cercato quella persona lì». Inorridisce Del Debbio: «Guarda, anche a me hanno rubato la macchina. Io però non sono andato con un gruppo di miei amici a cercarla. Io ho denunciato e poi sono tornato a casa a piedi». «La polizia discrimina noi giovani immigrati - protesta ancora il ragazzo -, per questo ci facciamo giustizia da soli».

In studio c’è anche Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, che lo rampogna: «A me dà fastidio il giustificazionismo... Voi avete tutte le opportunità che volete in questo Paese ma preferite altro. Voi siete un insulto ai tanti stranieri che si integrano e si spezzano la schiena andando a lavorare perché preferite il guadagno facile, guidare senza la patente, rubare le catenine e altro. Io sono dalla parte degli stranieri perbene». Alla fine si torna sempre al caso di Ramy, con i giovani nordafricani che accusano gli agenti e non fanno mai cenno alla condotta del 19enne e dell’amico in scooter.

«Usate il cervello- si spazientisce Del Debbio -. Se uno non si ferma al posto di blocco, c’è il pericolo che finisca male, si doveva fermare. Lo capisci o no? Ramy non meritava di morire, ma è chiaro. Chi lo ha detto? È questione che in un inseguimento, può finire male». Sembra logico, ma forse non lo è per tutti.