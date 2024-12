Domenica In, Mara Venier lascia Bruno Vespa a bocca aperta: "Ti do un grande scoop", clamoroso in Rai

14 dicembre 2024 a

No, dopo l'ultimo annuncio non sembrava possibile. Il caso sembrava chiuso. Eppure non è così: Mara Venier potrebbe tornare sui suoi passi, ancora una volta. L’idea che l’attuale edizione di Domenica In sia l’ultima per la storica conduttrice sembra vacillare, nonostante l'ennesimo proclama della conduttrice in tal senso. A parlarne è stata la stessa Venier durante l’intervista concessa a Bruno Vespa, il tutto a Cinque Minuti su Rai 1, la puntata quella di venerdì 13 dicembre.

Il conduttore non ha resistito alla tentazione di porle la domanda di rito: "Sedici edizioni di Domenica In e anche quest’anno dici che sarà l’ultima, ma lo dici ogni anno Mara, ma quale ultima, non scherziamo". Nonostante le dichiarazioni fatte la scorsa estate a Tg1 Mattina, in cui confermava (per l'ennesima volta) di voler chiudere il capitolo Domenica In, la mitica zia Mara ha lasciato la porta aperta a un ulteriore ritorno: "Se mi vogliono rimango, ti do questo grande scoop. Tanto se lo dico nessuno ci crede". Parole che rispecchiano perfettamente il suo modus operandi, visto che ogni anno annuncia il ritiro per poi puntualmente tornare in studio. Non a caso Bruno Vespa, infatti, ha chiuso il discorso con un ironico ma significativo: "Infatti".

In ogni caso per scoprire se Mara Venier deciderà davvero di continuare alla guida del celebre contenitore domenicale della rete ammiraglia di Viale Mazzini bisognerà aspettare ancora qualche mese. La fiducia da parte della Rai non sembra mancare, anzi, ma resta da capire se questa volta la conduttrice sarà pronta a fare un ulteriore passo avanti o, finalmente, a congedarsi dal suo pubblico. Mara Venier, da par suo, da anni afferma di voler fare un passo indietro per avere più tempo da trascorrere con la sua famiglia e i suoi affetti, salvo poi cambiare idea. Già, con zia Mara nulla è certo, mai, soprattutto se in ballo c'è Domenica In.