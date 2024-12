Verissimo, la confessione choc di Romina Power: "Ho avuto una relazione segreta"

15 dicembre 2024 a

Romina Power da brividi a Verissimo. La celebre cantante è stata ospite del salotto televisivo di Silvia Toffanin, insieme a Kabir Bedi. L'artista ha raccontato, tra alti e bassi, il suo ultimo viaggio in India. Dopo un matrimonio molto discusso con Al Bano nel 1970, la cantante e attrice ha raccontato di aver avuto una relazione con un uomo amante delle moto: "Nessuno lo sapeva, siamo stati in America e poi in vacanza in Messico senza che nessuno lo sapesse perché non c’erano paparazzi".

Romina ha poi parlato anche della sofferenza provata dopo la scomparsa della figlia Ylenia. "Ylenia viveva male la fama, per un po’ ha lavorato con Mike Bongiorno, ma quando andava in onda diceva 'Spero che non mi vedano i miei amici'. Lei era molto riservata, molto ribelle, coraggiosa, anticoncezionale - ha confessato la cantante -. Sto pensando di pubblicare i testi che scriveva, ma non so se ne sarebbe stata felice. Era un'intellettuale, le mancava un esame solo alla laurea".

Non solo Ylenia. Romina Power ha raccontato ai telespettatori della Toffanin il suo amore per il figlio Yari. E il suo dolore per la scomparsa della sorella. "Yari è arrivato nel Belize, dove abitava mia figlia negli ultimi anni, un giorno dopo la partenza di Ylenia per New Orleans - ha raccontato Romina -. Lui non ha trovato più la sua spalla, la persona con cui confrontarsi, si sente sempre molto in colpa per questo. Io e Yari abbiamo un bellissimo rapporto. Vuole sempre modernizzare il tour, ma Al Bano è molto tradizionalista, non è pronto ai cambiamenti. Siamo andati insieme in India".