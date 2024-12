Simonetta Matone sul nuovo Codice della strada: "Noi attaccati indiscriminatamente"

17 dicembre 2024 a

"Tolleranza zero e sacrosanta". Simonetta Matone spiega così il nuovo Codice della strada. Ospite a Quarta Repubblica da Nicola Porro, la magistrata nonché deputata della Lega riporta una sua personale esperienza. "Purtroppo mi sono ritrovata in tantissimi processi di omicidi stradali nei quali era estremamente difficile provare la responsabilità del soggetto che l'aveva provocato". Questa norma, invece, "è piena di cose di buonsenso, ma non capisco perché quando in Italia si fa qualcosa per le emergenze sociali si viene attaccati indiscriminatamente".

Intanto è stata registrata una raffica di multe e di patenti ritirate, a 48 ore dall'entrata in vigore del nuovo codice della strada. Un primo bilancio è arrivato dai ministeri dei Trasporti e degli Interni che hanno contato un totale di quasi 5.000 multe comminate ad automobilisti colpevoli di aver violato le nuove regole. Nel dettaglio, sono 4.744 le violazioni contestate nelle prime 48 ore di entrata in vigore delle nuovo codice messo a punto dal ministro Matteo Salvini e, in particolare, già 14 automobilisti sono stati sanzionati per esser stati trovati alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti. E, ancora, le patenti ritirate sono state 331, mentre 8.136 i punti decurtati dai documenti di guida. Tra il 13 e il 15 dicembre - affermano i due ministeri - sono stati rilevati da Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri 626 incidenti stradali complessivi.

Dall'entrata in vigore del nuovo codice della strada, per 48 ore sono state 19.154 le pattuglie di Polizia e Carabinieri impegnate nei controlli stradali. Delle oltre 4.700 violazioni contestate, 431 sono dovute ai limiti di velocità, 365 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 117 per uso scorretto del cellulare alla guida. Oltre a punti decurtati e patenti sospese, poi, sono state ritirate anche 224 carte di circolazione. Su 4.599 conducenti - spiegano i ministeri - si è reso necessario il controllo con etilometri e/o precursori e di questi 170 sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica e 14 sanzionati per essere alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Fonti del ministero dei Trasporti, intanto, fanno sapere che non ci saranno punizioni per chi viene trovato alla guida positivo a sostanze stupefacenti per aver preso farmaci con cannabinoidi.