Verissimo, Paola Iezzi si confessa: "Perché non posso sopportare un cantante"

"Sono 18 anni che ci supportiamo e ci sopportiamo. E’ un fotografo, non potrei mai sopportare un cantante, però comunque anche il suo ambito è l’arte e non potrei mai stare con una persona non creativa": Paola Iezzi ha parlato della storia d'amore col suo compagno Paolo nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5. La cantante, del duo Paola e Chiara, ha rivelato anche il segreto per stare insieme così tanti anni: "Impegnarsi e pensare sempre un po’ all’altro. Io in generale tengo molto alle relazioni, sono il segreto del perché la vita non mi abbia deluso e non sia una persona disillusa. Mi sono fidata dalla gente. Credo tanto nelle relazioni".

La Iezzi ha spiegato che nel suo ambiente non è sempre facile coltivare relazioni genuine: "Ho tante amiche e tanti amici, odio persone che ti stanno dietro e ti adulano perché sei famoso, invece io preferisco le persone che mi dicono la verità anche se a volte può dare fastidio. Io mi fido molto delle persone oneste". Nel frattempo, è nata una bella amicizia con Giorgia, con cui ha condiviso l'esperienza di X Factor. Lei era in giuria, Giorgia alla conduzione. "È una persona speciale, piena di talento, di grazia, a X Factor aveva occhi e parole per tutti, anche quando era piena di cose da fare - ha detto Paola -. La presenza di Giorgia a X Factor per me è stata un regalo e penso che sarà un’amicizia che durerà a lungo".

Infine, la cantante ha confessato di non avere rimpianti: "Non ho nessun rimpianto anche perché non ho memoria per le cose brutte, quindi perdono, anche perché penso di aver contribuito anch’io commettendo qualche errore a creare una situazione brutta. Cerco sempre di vedere il lato positivo delle cose, e credo mi abbia aiutato tanto nella vita".