Che tempo che fa, clamorosa gaffe di Fabio Fazio: "Buon Natale a...", cosa gli è uscito di bocca

23 dicembre 2024 a

Puntata ricca di gaffe quella di Che Tempo Che Fa andata in onda domenica 22 dicembre. Dopo il silenzio assoluto sul caso Open Arms, Fabio Fazio ne combina un'altra. Nel salutare il pubblico e dare appuntamento al 2025, ormai sui titoli di coda, il conduttore è incappato in un lapsus: "Buon Natale a tutti i miei colleghi della Rai…" saluta prima che i commenti dei presenti al tavolo e le risatine lo riportino alla realtà. "Della Rai… del Nove, di questa trasmissione. Ho sbagliato", aggiunge sorridendo e passando oltre.

Insomma, uno scivolone visto che è trascorso poco più di un anno dal suo addio al servizio pubblico. Il passaggio infatti risale al maggio del 2023, quando il conduttore aveva salutato l'azienda che lo aveva ospitato per 40 anni, scegliendo di approdare sul Nove. "Sono in Rai da 40 anni, però non si può essere adatti a tutte le stagioni. Io non credo di esserlo - erano state le sue parole -. Con grande entusiasmo intraprendo un nuovo cammino, spero, e sono convinto, di inventiva e di creatività".

Una scelta non semplice, ma frutto solo della sua volontà: "Ci tengo a precisare che io e Luciana non abbiamo nessuna vocazione a sentirci vittime né martiri. Siamo persone fortunatissime e avremo occasione di continuare altrove il nostro lavoro". Nessun addio, dunque, in polemica con il nuovo governo.