Al Bano Carrisi, la rivincita su Rai 1: da chi è stato arruolato

C'è anche Al Bano nel cast di Dalla strada al palco. Il varietà dedicato agli artisti di strada, e condotto da Nek e Bianca Guaccero, vedrà la presenza del cantante. Su Rai 1 infatti non ci sarà una vera e propria giuria fissa a giudicare le esibizioni degli artisti presentati, ma due commentatori detti "passanti importanti". Questi ultimi cambieranno a ogni puntata. Fra i reclutati, appunto, Al Bano. Sarà lui a ricoprire il ruolo di tutor per gli artisti.

Quella di quest'anno è un'edizione rinnovata, visto che il programma cambia rete (prima era su Rai 2). E non solo. La novità più evidente è la presenza di Bianca Guaccero. L’ex conduttrice di Detto fatto, reduce dalla vittoria di Ballando con le Stelle, debutterà in questo prime time la sera di venerdì 10 gennaio. In totale sono cinque le puntate di questa nuova serie che partirà subito dopo Affari tuoi sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

Ma per la Guaccero le buone notizie non finiscono qui. Dopo un periodo di stop, la showgirl di Bitonto ha accettato l'invito di Carlo Conti e sarà al Festival di Sanremo. "Qualche tempo fa mi ha chiamata Carlo Conti e mi ha chiesto di presentare il PrimaFestival e io sono stata felicissima: non poteva rivolgere questa richiesta a persona più felice e più grata", ha confessato a Fabio Fazio durante Che Tempo Che Fa.