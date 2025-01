La Volta Buona, Don Backy massacra Amadeus: "Il peggiore mai visto a Sanremo"

02 gennaio 2025 a

Don Backy scatenato da Caterina Balivo. A La Volta Buona, il cantante ormai 85enne ha sparato a zero contro Amadeus e Teo Teocoli. Il conduttore del Nove, secondo l'artista, è colpevole di essere il "peggior conduttore di Sanremo mai esistito". Il comico, invece, "non è stato riconoscente".

Il cantante ha spiegato alla conduttrice di non aver mai chiesto i soldi indietro a Teo Teocoli. "Non ho mai detto che voglio soldi, soprattutto per le cene - ha spiegato ai telespettatori - anche perché lui viveva in mia compagnia tutti i giorni quindi praticamente mi dovrebbe un capitale. Se ha offerto anche lui? Diciamo che spesso non aveva i fondi, ma a me non pesava; era mio amico e quindi non era una fatica per me che guadagnavo bene".

Su Amadeus, invece, ci è andato giù pesantissimo. Oltre ad averlo definito "il peggiore tra i direttori artistici del Festival", ha spiegato che il suo successo non è veritiero. "Il successo dipende da tanti fattori, non mi dire che è uno che ha sentito preventivamente le canzoni – ha detto ai microfoni di Caterina Balivo -. Se le ha sentite io non gli do nessun tipo di competenza per poter scegliere. Tu chi sei per dire che la mia canzone non merita di passare? Sarà direttore artistico, ma secondo me di musica non ne capisce niente. Cinque anni di successi sono legati ad altri fattori, agli ospiti, alla sua capacità di intrattenere il pubblico".