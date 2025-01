L'Eredità, Tiziana vince 160mila euro e sfiora il collasso: scene mai viste da Marco Liorni

08 gennaio 2025 a

a

a

Esordio col botto. Un botto clamoroso. Una serata da incorniciare, indimenticabile, per Tiziana, concorrente romana che, nella puntata di martedì 7 gennaio 2025, ha fatto il botto a L’Eredità, il gioco delle parole e dei loro legami, il game-show condotto da Marco Liorni. Al suo debutto nel celebre game show di Rai 1, Tiziana ha conquistato uno dei montepremi più alti della stagione: ben 160mila euro. Una vittoria che ha lasciato senza parole la stessa protagonista, che ha rischiato di finire giù dalla sedia - di capitolare, letteralmente, una sorta di collasso estatico - quando Marco Liorni ha confermato la soluzione esatta della Ghigliottina.

L’avventura di Tiziana è iniziata sfidando Niccolò, Simona, Giancarlo, Erika, Giovanni e Laura. Dopo un’avvincente battaglia al Triello insieme a Giovanni e Laura, Tiziana ha affrontato quest’ultima ai 100 secondi. Nonostante Laura fosse una veterana di 15 puntate e vantasse un bottino di 87.500 euro, Tiziana ha avuto la meglio, conquistando il diritto di accedere alla fase finale.

Arrivata alla Ghigliottina con un montepremi intatto di 160mila euro, la traduttrice romana si è trovata di fronte alle cinque parole indizio: "Fiume", "Tratto", "Riccardo Fogli", "Puntate" e "Leggero". Dopo un minuto di riflessione, Tiziana ha scelto di scrivere sul cartellino la parola "Romanzo", spiegando: "Mi è venuta questa parola che riesco ad abbinare con tutto tranne Riccardo Fogli. Non sono una sua fan, sono fan di Mengoni".

Nel momento clou, Marco Liorni ha rivelato che "Romanzo" non solo era la parola corretta, ma anche il titolo di una canzone e di un album pubblicato da Riccardo Fogli nel 1996. Di fronte alla conferma, Tiziana ha esultato tra stupore e commozione, perdendo persino l’equilibrio e rischiando di cadere dalla sedia. "Oddio stava cadendo!" ha esclamato il conduttore, mentre la neo-campionessa si lasciava travolgere dalla gioia. Con una risata, Tiziana ha commentato: "Ora comprerò tutti i dischi di Riccardo Fogli". A stretto giro, ha aggiunto: "Ero arrivata qui senza aspettative, solo per partecipare". La straordinaria vittoria di Tiziana non è passata inosservata, scatenando l’entusiasmo degli spettatori su X (ex Twitter). Tra i numerosi messaggi di congratulazioni, spiccano parole di apprezzamento come: "Bravissima Tiziana. Umile e simpatica. Alla faccia di quelli che fanno 50 ghigliottine, non ne azzeccano una e si credono Dio sceso in terra", oppure: "Vincere 160mila euro al primo colpo e senza dimezzare non è una storia di tutti i giorni".

Non mancano, poi, i confronti con altri campioni: "Tiziana ha cultura ed umiltà… ed anche molto simpatica! Bravaaaaaa". E c’è chi lancia una frecciatina: "C’è un’enorme differenza tra chi vince per bravura come la signora ed in precedenza come grandi campioni da chi invece va avanti per pura fortuna come la brunetta. Brava Tiziana". Insomma, tra chi segue L'Eredità, come sempre, c'è qualcuno pronto a spargere copiosamente veleno...