Verissimo, Federica Pellegrini sconvolge Toffanin: "Con Matteo è un periodo difficile"

Federica Pellegrini è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La Divina si è raccontata in una lunga intervista, senza tralasciare i particolari più intimi della sua relazione con Matteo. L'ex nuotatrice ha svelato ai telespettatori di Canale 5 che con il marito c'è qualche problemino. "Ci sono state fasi complicate, io ho avuto un parto molto difficile però poi mano a mano che uscivamo da quel tunnel lei è diventata sempre più tranquilla ed è stato bello vederla prendere i suoi tempi, diventare più indipendente e fare cose nuove ogni giorno ed è volato", ha spiegato Pellegrini.

In effetti, era la prima volta che si addentrava nella vita da mamma. "È stato un anno incredibile, io a 9 mesi ho smesso di allattarla perché non lo ha più voluto - le parole dell'ex grandissima nuotatrice -. Devo dire che ha un bel bel caratterino, ma sappiamo già dove andare a parare, mio marito mi guarda…".

"Di pazienza ce ne vuole tanta perché da un giorno all’altro mi sono cambiate le priorità completamento - ha proseguito -. Per me toglierle tempo è un peso grandissimo. Di fatto mi sono dedicata a lei da quando è nata; ovviamente ho il mio lavoro però la mia priorità è lei. Diventare genitori non è una passeggiata. Quello che mi sta regalando la vita, in generale, è veramente toccare il cielo con un dito e a vole questa cosa fa un po’ paura. Con Matteo stiamo facendo un grandissimo lavoro. Stiamo andando verso il terzo anno di matrimonio. Questo periodo (con Matteo, ndr) è molto difficile da gestire, perché noi cerchiamo di essere presenti ma lavoriamo tutti e due. Ci manchiamo in questo momento".