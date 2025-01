Gianluca Torre di Casa a prima vista? "Aneddoti su 10 vip e le loro case": cosa racconta a Fazio

27 gennaio 2025 a

a

a

C'è anche Gianluca Torre a Che Tempo Che Fa. Uno degli agenti immobiliari di Casa a prima vista è tra gli ospiti di Fabio Fazio che si siede al Tavolo. Accade nella puntata di domenica 26 gennaio sul Nove. Qui Torre racconta il suo prossimo impegno: "Dal 15 gennaio ogni mercoledì esce una puntata del mio podcast, su tutte le piattaforme. Intervisto 10 persone note partendo dalle loro case, che hanno abitato o stanno abitando, fino alla casa dei loro sogni... raccontando aneddoti".

Torre a preve, il 17 febbraio, tornerà in tv con la nuova stagione di Casa a prima vista. Le registrazioni sono già iniziate, torneranno quindi gli agenti immobiliari a cui il pubblico si è affezionato, ovvero Ida Di Filippo, Torre appunto, Mariana D'Amico, Corrado Sassu e Blasco Pulieri e Nadia Mayer.

"Ma cos'è? Qualcuno lo soccorra". Baglioni da Fazio, travolto dagli insulti: finisce malissimo | Video

A confermare l'inizio della nuova stagione è stato proprio Torre con un video pubblicato su X, in cui si legge: "Torniamo presto" e mostra il dietro le quinte dei nuovi episodi. Dopo di lui, anche Sassu ha condiviso su Instagram un video in cui mostra alcuni momenti delle registrazioni dei prossimi episodi, così da incuriosire i fan che, infatti, non aspettano altro che il ritorno del programma.